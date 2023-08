Fronleichnam-Wochenende Cocktailtage: Inter­nationale Bartender zeigen ihr Können Hermagor - Eine einzigartige Atmosphäre und kreative Cocktails gibt es von 7. bis 10. Juni 2023 am Weissensee und in Hermagor. Bei den Cocktailtagen trifft sich jedes Jahr am Fronleichnam-Wochenende die Bar-Community. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) #GOODNews © Christian Bock Photography

Mitten am Hermagorer Hauptplatz werden am 7. Juni 2023 die Cocktail-Tage feierlich eröffnet. Umrahmt von chilligen Tunes mixen internationale Bartender Drinks an mehreren Bars am Hermagorer Hauptplatz. Begleitet wird das Spektakel mit Streetfood regionaler Köche. Der Eintritt ist frei. Am Donnerstag, dem 8. Juni 2023, gleiten die Cocktailtage dann mit einem elektrisch betriebenen Holzfloß über das Wasser des Weißensees. Da die Plätze auf 40 Personen pro Fahrt limitiert sind, heißt es schnell sein. Tickets gibt es online.

Internationale Bartender

Ganz im Zeichen des Cocktail- und Food-Pairings treffen dann am 9. Juni einzigartige Menüs auf diverse Cocktailkreationen. Auch hier ist das Platzangebot beschränkt, weshalb empfohlen wird, Zimmer- und Tischreservierung rechtzeitig vorzunehmen. Anders sieht es am 10. Juni aus, denn den Abschluss bildet wieder ein Finale bei freiem Eintritt am Vorplatz des Jack Rabbit an der Weissensee Brücke. An mehreren Bars im Freien kredenzen internationale Bartender bis spät in die Nacht ihre Drinks.