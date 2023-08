Wegen Handhabungsfehler Schwerer Unfall: Ost­tirolerin stürzte in Kletter­halle 10 Meter ab Dellach im Gailtal - Ein Handhabungsfehler wurde einer 39-jährigen Osttirolerin und ihrer 14-jährigen Tochter am Samstag in einer Kletterhalle in der Gemeinde Dellach im Gailtal zum Verhängnis. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) SYMBOLFOTO © Robert Telsnig

Mutter und Tochter waren am Samstag gemeinsam in einer Kletterhalle in der Gemeinde Dellach im Gailtal. Bevor es losging, sicherte die 39-Jährige ihre Tochter, dann ging es nach oben. Jedoch verlor die Frau in einer Höhe von zirka zehn Metern plötzlich ihre Kraft und sie setzte sich in das Seil, um sich auszuruhen. “Dabei stürzte die 39-Jährige auf den Hallenboden und verletzte sich schwer”, erklären die Einsatzkräfte. Sie wurde vom Notarzthubschrauber “Christophorus 7” in das LKH Klagenfurt geflogen.

Handhabungsfehler der Tochter

Als Unfallursache stellten die Ermittler einen Handhabungsfehler der Tochter fest. “Dadurch konnte sie das Seil nicht blockieren und den Sturz nicht halten.” Durch das durchlaufende Seil verletzte sich das Mädchen ebenfalls an den Händen und erlitt Verbrennungen sowie Hautabschürfungen.