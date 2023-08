Beim Rückwärtseinparken: Pensionistin wurde von Auto erfasst und schwer verletzt Klagenfurt - Eine 87-jährige Klagenfurterin wurde am Samstag in der Radetzkystraße von einem Auto erfasst. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt wollte am Samstagvormittag rückwärts in eine Parklücke in der Radetzkystraße einparken. “Dabei übersah er eine 87-jährige Frau, die in diesem Moment die Straße querte”, heißt es seitens der Polizei. Die Pensionistin wurde vom Auto erfasst und zu Boden gestoßen. Sie wurde von der Rettung mit schweren Verletzungen ins UKH Klagenfurt gebracht.