Überholmanöver ging schief Unfall auf der Klippitz­törl Landes­straße: Rettung vor Ort Klippitztörl - Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Wien wurde am Samstag, dem 20. Mai 2023, bei einem Verkehrsunfall auf der Klippitztörl Landesstraße verletzt. Die Rettung rückte zum Einsatz aus. von Tanja Janschitz

Ein 51-jähriger Deutscher wollte Samstagmittag von der Klippitztörl Landesstraße (L91) nach links in die Kuhgrabenstraße einbiegen. Ein nachfolgender 28-jähriger Motorradfahrer aus Wien übersah dies und setzte zu einem Überholmanöver an. “Dadurch kam es zur Kollision”, heißt es seitens der Polizei. In der Folge stürzte der Biker und zog sich Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert.