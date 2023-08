Unter 15 Grad

Zu kühl: Die Kärntner Seen sind noch nicht bade­tauglich

Kärnten - Traditionell starteten in Kärnten am 1. Mai zahlreiche Bäder in die Badesaison. Doch bisher zeigte sich das Wetter eher trüb, die Badegäste blieben aus. Auch die Wassertemperaturen sind noch zu kühl. Viele Kärntner Seen haben derzeit unter 15 Grad.