Super! Ferlacher Schüler rockten Landes­wettbewerb der Junior-Companies Klagenfurt - Sieben von insgesamt 35 Kärntner Junior-Companies traten am 16. Mai 2023 zum Landeswettbewerb an. Mit über 140 Besuchern war das Interesse groß. Sieger des Junior-Wettbewerbs wurde die Company Silberfux der EUREGIO HTBLuVA Ferlach.

Junior ist ein internationales Programm, welches als Projekt im Rahmen des Schulunterrichts durchgeführt wird. Jugendliche entwickeln eine Geschäftsidee und gründen für die Dauer eines Schuljahres ein sogenanntes Junior-Unternehmen. Am Ende des Jahres haben sie dann die Möglichkeit sich beim Kärntner Landeswettbewerb, und in der Folge beim Österreichwettbewerb in Wien, zu messen.

Engagement, Unternehmergeist und Mut

Sieben von insgesamt 35 Kärntner Junior-Companies traten am 16. Mai 2023 zum Landeswettbewerb an. Vor Ort waren auch Herwig Draxler, Geschäftsführer der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten, LAbg. Maximilian Rakuscha (SPÖ), Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl und Bildungsdirektorin Isabella Penz der Bildungsdirektion Kärnten. Sie lobten das Engagement und den Unternehmergeist der Schüler, aber auch den Mut, sich beim Wettbewerb der Jury zu stellen. Diese bestand heuer aus der Leiterin des Kreditschutzverbandes Barbara Wiesler-Hofer, Tanja Telesklav, Geschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft, Jürgen Kopeinig, Geschäftsführer des build! Gründerzentrums Kärnten, der Landesgeschäftsführerin der Jungen Wirtschaft Kärnten, Eva Maria Wutte und Florian Kornek-Goritschnig vom Gründerservice der Wirtschaftskammer Kärnten.

Preise gingen nach Ferlach, Wolfsberg und Klagenfurt

Bewertet wurden der selbst gestaltete Präsentationsstand vor Ort, das Verkaufsgespräch und Jury-Interview, die Publikumspräsentation und der Geschäftsbericht. Sieger des Junior-Wettbewerbs wurde die Company Silberfux der EUREGIO HTBLuVA Ferlach. Als Preisgeld erhielten die Schüler 1.000 Euro von der BKS Bank AG. Der zweite Platz ging an die HTBLA Wolfsberg und deren Company Keyper. Für sie gab es ein Preisgeld in der Höhe von 750 Euro, gesponsert von der Kärntner Sparkasse AG. Der 3. Platz ging an die Company al dente von der BG/BRG Mössinger. Das Preisgeld von 500 Euro wurde vom build! Gründerzentrum Kärnten gesponsert.