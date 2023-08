Wetterausblick Sonne und Tempe­raturen bis zu 25 Grad Steiermark - Wie schön! Am Sonntag bleibt es föhnig, sonnig, trocken und warm. Dazu erwarten uns in der Steiermark frühsommerliche Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © adrian schöpflin

Am Sonntag scheint in der Steiermark über weite Strecken die Sonne. Lediglich im Mur- und Mürztal ist die Schauer- und Gewitterbereitschaft am Nachmittag und Abend etwas erhöht, “vor allem über den Bergen”, so die Meteorologen von GeoSphere Austria. Auch die Temperaturen steigen auf frühsommerliche 21 bis 24 Grad an. “Stellenweise ist sogar ein Sommertag mit über 25 Grad denkbar”, erklären die Experten abschließend.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.