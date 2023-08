Führerschein abgenommen Vor den Augen der Polizei: Alko-Raser verstößt gegen mehrere Gesetze Villach - Heute Nacht, um 0.23 Uhr fuhr eine Polizeistreife in Villach auf der B 83 stadtauswärts, als ihr auf Höhe Zauchen ein Fahrzeug mit stark überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Trotz sofortigem Wendemanöver und Nachfahrt mit bis zu 160 km/h durch die dortige 70 km/h-Beschränkung (Ortsgebiet Landskron) auf der weit einsehbaren Strecke konnte erst wieder an einer Roten Ampel Sichtkontakt mit dem Fahrzeug hergestellt werden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © BMI/Gerd PACHAUER

In weiterer Folge überfuhr der Lenker eine rote Ampel mit stark überhöhter Geschwindigkeit und nötigte ein anderes Fahrzeug zum Abbremsen. In der 30er-Zone fuhr er 75 km/h, bevor der Fahrer schlussendlich in der Trattengasse angehalten werden konnte.

Test am Alkomaten verweigert

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 25-jährigen Villacher. Ein Alko-Vortest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, den Test am geeichten Alkomaten verweigerte er mit der Begründung, dass er “eh schon einen Test gemacht habe und er jetzt heim gehen wolle”. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.