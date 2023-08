Für rund 160 Senioren aus ganz Kärnten „Aktiv und fit im Alter“: Senioren-Erholungs­aktion ist zurück am Klopeiner See Klopeiner See - „Aktiv und fit im Alter“: Die Senioren-Erholungsaktion des Landes Kärnten macht diese Woche Station am Klopeiner See. Generationen-Landesrätin Sara Schaar begrüßte die Gruppe im See- und Genusshotel Silvia. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (269 Wörter) © Büro LR.in Schaar

Derzeit verbringen die 40 Teilnehmenden der Senioren-Erholungsaktion „Aktiv und fit im Alter“ des Landes Kärnten einen einwöchigen Aktiv- und Erholungsurlaub in St. Kanzian am Klopeiner See. Zumindest vier Termine gibt es 2023 – jeweils zwei im Frühling und im Herbst – für rund 160 Senioren aus ganz Kärnten. Die Erholungsaktionen finden heuer in Drobollach und eben in St. Kanzian statt. Die für 2023 bisher fixierten Termine sind allesamt bereits ausgebucht.

“Die Erholungsaktion wurde ins Leben gerufen”

Auch dieses Jahr besuchte Sara Schaar, Landesrätin für Generationen, die Teilnehmenden im See- und Genusshotel Silvia am Klopeiner See. Schaar zeigte sich erfreut über das rege Interesse, um diese Woche dazu nutzen, dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken: „Die Erholungsaktion wurde ins Leben gerufen, um der älteren Generation gesundheitserhaltende Aktivitäten sowie kreative, kulturelle und informative Angebote zu ermöglichen. Die so bezeichnete, dritte Lebensphase‘ soll eine besondere und wertvolle Zeit sein, die von Aktivität, Vielfalt und vor allem Gesundheit geprägt sein soll.“

Vielfältige Angebote

Das Programm bietet eine breite Palette an Aktivitäten zur Förderung der Gesundheit (z. B. Kräftigungs-, Gedächtnis- und Koordinationstraining), aber auch Ausflüge, kreatives Gestalten und kulturelle Angebote sowie Experten-Vorträge. Schaar betont, dass „Aktiv und fit im Alter“ seit vielen Jahren die aktive Teilhabe der erfahrenen Generation am sozialen Leben fördert: „Senior:innen sollen so lange wie möglich aktiv und selbstbestimmt am Leben teilhaben können.“ Die Zielgruppe dieser Initiative sind Menschen über 65 Jahre, die aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht in der Lage sind, sich einen Erholungsurlaub oder Gesundheitspräventionsangebote leisten zu können.