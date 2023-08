Diskussion zwischen Grünen und FPÖ Flut an Plakaten "warnt" vor Drag-Queen-Lesung: Ist die Aufregung gerechtfertigt? Graz - Am heutigen Sonntag, dem 21. Mai 2023, findet in Graz eine Veranstaltung statt, bei der die Dragqueen "Gloria Hole" aus Kinderbüchern vorliest. In der Bevölkerung und in der Politik sorgt dies nun für Aufregung. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden sogar Plakate verteilt, die vor Veranstaltung "warnen" sollen. Doch was passiert dort heute genau? von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (473 Wörter) © Freiheitliche Jugend Graz

Um 16 Uhr startet die Veranstaltung in Graz, die Lesung findet nämlich in der Parteizentrale der Grünen statt. Auch andere Drag-Queens werden vor Ort sein. In Wien löste eine ähnliche Veranstaltung für einen gewaltigen Tumult. Auf der einen Seite die Menschen, die eine “Frühsexualisierung” der Kinder fürchten, auf der anderen Seite jene, die die Aktion als reinen Akt der Toleranz und Identitätsstärkung betrachten.

Veranstalung sorgt für heftige Kritik

Auch in Graz tun sich bereits jetzt Abgründe bezüglich der Meinungen auf: Die FPÖ Jugend verteilt heute Nacht Plakate, mit denen sie vor der Veranstaltung “warnen” bzw. “informieren” wollen. “Mehrere hundert Plakate wurden im Stadtgebiet verteilt, die über diese hochsexualisierte Kunstfigur informieren und auf die Rolle der Grazer Grünen, insbesondere der Parteiobfrau Judith Schwentner, die diese Lesung in der Parteizentrale der Grünen ermöglichte, aufklären. Immer noch behaupten die Veranstalter, dass diese Veranstaltung keinerlei sexuellen Charakter hätte (…) eine zutiefst unglaubwürdige und lächerliche Behauptung. Ein Blick auf das öffentliche und offizielle Profil von Gloria Hole zeigt klar und deutlich, dass diese Veranstaltung alles andere als altersgerecht für Kleinkinder ist. Wir werden eine derartige Veranstaltung, die von einer Mehrheit der Grazer Bevölkerung abgelehnt wird, nicht unkommentiert stattfinden lassen! Die Grazer Bevölkerung hat ein Recht zu erfahren, was Vertreter einer politischen Partei unterstützen und offensichtlich für Kinder als „altersgerecht“ empfinden. Familienstadtrat Kurt Hohensinner und Bürgermeisterin Kahr sind endlich aufgefordert, klar gegen diese Grenzüberschreitung Stellung zu beziehen!“, so Matthias Lehner, der Stadtjugendobmann der Freiheitlichen Jugend Graz.

“Aktion ist unter der Gürtellinie”

Gegen die Argumente der FPÖ hält Anna Slama, Stadträtin der Grünen: “Als diplomierte Kleinkindpädagogin kann ich die Aufregung nicht nachvollziehen. Diese Plakataktion bringt nicht nur uns als Veranstalter, sondern auch die Besucher in Gefahr. Die Aktion ist unter der Gürtellinie und die Beiträge auf den Plakaten sind nicht auch nicht mehr online.” Der Darsteller trete natürlich bei einer Kindershow ganz anders auf als bei einer Erwachsenenshow. Sie betont in diesem Zusammenhang die hohe Professionalität des Darstellers. “Die Sexualisierung passiert bei Kindern natürlich nicht, das passiert nur in den Köpfen der Erwachsenen. Wir haben klar gesagt: Sexualität hat null thematischen Platz für die Veranstaltung”, verdeutlicht Slama. Es gehe darum, dass ein Darsteller Kinderbücher vorlesen soll und somit mehr Toleranz sichtbar zu machen und das Selbstbewusstsein der Kinder stärken solle. “Das hat was mit Identität zu tun und soll Kindern die Angst nehmen, sich nicht akzeptiert zu fühlen”, so Slama abschließend.

“Werde nicht halbnackt herumhüpfen”

Die Dragqueen Gloria Hole widmet einen Instagrampost als Reaktion auf die Aktion der FPÖ Jugend: