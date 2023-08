Sie möchte helfen Stimme der Stille: Grazer Bloggerin schreibt über das Leben nach sexuellem Miss­brauch Graz - Ab dem Kleinkindalter wurde die Grazerin Heike A. (42) vom Lebensgefährten ihrer Großmutter über viele Jahre hinweg sexuell missbraucht. Noch heute leidet sie an den psychischen Folgen dieser Übergriffe. Sie versteht nicht, warum man in Zeitungen immer über die Täter liest, doch so gut wie nie über die Betroffenen. von Jasmin El-Ashi-Pöstinger 3 Minuten Lesezeit (426 Wörter) Heike A. klärt mit ihren eigenen Erfahrungen andere Betroffene auf. © Jasmin El-Ashi-Pöstinger

„Was diese Erfahrungen für die Opfer und deren restliches Leben bedeutet, darüber wird kaum gesprochen. Es hört ja nicht auf, nur weil der Täter verurteilt wurde“, meint Heike, die in ihrem Blog „Lia und ich“ genau darüber schreibt. Über all das, was sie ihr Leben lang begleitet. Der Blog hilft ihr dabei, das Erlebte zu verarbeiten. Und er ist die Stimme im Namen aller Betroffenen. Denn laut Schätzungen erlebt jedes 5. Kind zumindest einmal sexuelle Gewalt.

Lia ist ein Teil von Heike

Lia ist der Teil von Heike, der ihr dabei geholfen hat, mit diesen „Vorfällen“ (wie sie sie selbst nennt) umzugehen. Schon auf den Tagebuchseiten ihrer Kindheit taucht dieser Name immer wieder auf. Es gab Zeiten, da übernahm Lia die Führung in Heikes Leben. Diese waren geprägt von Exzessen, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch und anderen grenzwertigen Aktionen. Heike selbst hat wenig Erinnerungen an diese Zeit. Doch Lia hat auch viele Ressourcen und Fähigkeiten, die sie durch das Erlebte erlernt hat. „Mit meiner Therapeutin arbeite ich daran, diesen Teil mehr und mehr in mein Leben zu integrieren“, erzählt Heike.

Ich hatte Angst, meine Tochter nicht beschützen zu können

„Ich hätte mir gewünscht, dass mich jemand darauf vorbereitet. Dass mir jemand gesagt hätte, dass das nie vorbei sein wird und in unterschiedlichen Lebensphasen immer wieder aufpoppen kann. Zum Beispiel, wenn man schwanger wird.“ Heike wurde 2009 Mutter eines kleinen Mädchens. Das war nicht einfach für sie: „Als meine Tochter drei Jahre alt wurde, kamen erneut permanente Flashbacks“, erzählt Heike. Denn die ersten Erinnerungen an ihren eigenen Missbrauch beginnen im Alter von etwa drei Jahren. Als sie selbst Mutter wurde, überfiel sie die Angst, ihre Tochter nicht vor den gleichen Erfahrungen beschützen zu können.

Mehrere Vereine wollten keine Unterstützung

Heike konnte viele Jahre mit niemandem über das Erlebte sprechen. Auch ihren Eltern wurde von Fachleuten davon abgeraten, „Staub aufzuwirbeln“. Heute möchte sie mit ihrem Blog den Rattenschwanz aufzeigen, den sexuelle Gewalt im Leben der Opfer nach sich zieht. „Ein paar Menschen haben mir geschrieben, dass es ihnen ähnlich geht. Selbst wenn ich nur zwei oder drei Leuten mit meiner Geschichte helfen kann, reicht das schon.“ Heike hat sich auch an mehrere Vereine gewandt, die sich mit dem Thema sexuelle Gewalt auseinandersetzen. Als selbst Betroffenen hat sie dort ihre Hilfe in Gesprächen angeboten. Sie erhielt von allen eine Absage. Ihren Blog führt sie hier weiter, denn Schweigen kommt für sie nicht mehr infrage.