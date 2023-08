Traditionelle Heilkunst Mystische Kräfte in Graz: Afrikan­ischer Schaman­ismus in der Girardi­gasse Graz - Elke Maria Waclawiczek gründete 2004 die m.i.a Schule in Graz. Neben Meditation und Intuitionstraining bietet sie dort Praktiken aus dem afrikanischen Schamanismus an. 5 Minuten hat nachgefragt, was es damit auf sich hat und ob Elke W. eine echte Schamanin ist. von Jasmin El-Ashi-Pöstinger 3 Minuten Lesezeit (451 Wörter) Elke Maria Waclawiczek auf einer ihrer Reisen in Südafrika. © Elke Maria Waclawiczek

Elke Waclawiczek (61) ist eine Sangoma. Sangomas sind im südafrikanischen Raum traditionelle Heiler, ihr Status ist dem eines Arztes ebenbürtig. „In Afrika will aber kein Mensch Sangoma werden. Sie wissen dort, was das bedeutet. Du musst dienen“, erzählt uns Elke. In Europa ist das anders. Das Interesse an spirituellen Techniken sei hier zwar groß, aber wurzelt nicht immer in der richtigen Absicht.

Traditionelle Heilkunst aus Südafrika

Elke selbst verspürte den Wunsch nach Afrika zu reisen das erste Mal bei einem Heilerkongress in München: „Dort sind mir plötzlich die Beine weggebrochen. Ich konnte nicht mehr gehen und die Leiterin riet mir damals, ich soll meine Ahnen fragen, wo meine Reise hingehen soll. Und in mir kam ganz klar die Botschaft, ich muss nach Afrika. Obwohl ich bisher überhaupt keinen Bezug zu diesem Kontinent hatte.“

Lernen mit dem Körper

2004 reiste Elke dann das erste Mal in den Süden von Afrika. Seitdem ist die Weltenbummlerin jedes Jahr mindestens einmal dort. Sie hat dort eine zweite Heimat gefunden. Nach vielen Jahren des Lernens wurde mit Elke W. im Jahr 2011 das höchstmögliche Sangomaritual durchgeführt. Zuvor wurde sie dort sehr oft in Situationen geworfen, in denen sie einzig sich selbst vertrauen konnte: „Bei einem Ritual wurde zum Beispiel eine Ziege versteckt. Ich wusste nicht wo. Und das Gelände war riesig. Mein Auftrag war es, sie zu finden. Ich konnte mich nur von mir selbst leiten lassen und musste meinem Gefühl vertrauen, um den richtigen Ort zu finden.“ Sie beschreibt diese und andere Erfahrungen auch als das Wichtigste, das sie von dort mitgenommen hat. In Südafrika lernte sie zum ersten Mal „anders“, nämlich nicht mit ihrem Kopf, sondern mit ihrem Körper.

© Elke Maria Waclawiczek

Abgrenzung ist der falsche Weg

Deshalb sieht Elke Waclawiczek ihren Auftrag in Europa auch darin, den Menschen wieder mehr Vertrauen in ihr Gespür zu vermitteln: „Wir leben jetzt gerade in einer sehr intensiven Zeit. Es hat sich in den letzten Jahren nochmal alles beschleunigt und ich merke, dass die Menschen, die zu mir kommen, sehr an sich und auch an allem anderen zweifeln“, erzählt uns Elke. „Viele glauben, sie müssen sich abgrenzen und vor dem ‚Negativen‘ verschließen. Aber in Wahrheit läuft es umgekehrt. Du musst aufmachen, nicht zumachen. Und dann musst du es durchfließen lassen, nicht mit dir herumtragen.“ Worte, die nachwirken. Und Techniken, die man laut Elke erlernen kann: „Das sind Dinge, die sind auch gut und wichtig für den Alltag. Und man kann sie üben.“ Denn laut Elke ist „Trancearbeit“ ein menschliches Grundbedürfnis, so wie Essen und Trinken: „In früheren Zeiten war das auch hier bei uns ganz selbstverständlich.“