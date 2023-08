Kärntner Tierschutzverein Nymphen­sittich, Kaninchen & Co.: Kleine Racker suchen Für-immer-Zuhause Villach - Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute sechs der süßen Fellnasen vor. Die Vierbeiner können direkt beim Tierschutzverein Villach kennengelernt und auch dort adoptiert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) Diese süßen Tiere warten auf ein neues Zuhause. © Tierheim Villach

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten mehrere auf ein Für-immer-Zuhause.

Hast du einen Platz für Rocky?

Rockys Steckbrief Mischling

schwarz mit weißem Brustfleck

männlich

kastriert

geb.: 9. April 2019

Rocky ist ein sehr freundlicher Rüde und versteht sich gut mit Artgenossen. Der Vierbeiner ist auf der Suche nach einer Familie, die gerne mit ihm spielt. Er geht gerne spazieren und liebt es zu kuscheln.

"Rocky" ist aktuell im Tierheim Villach. © Tierheim Villach

Bob und Coco wünschen sich ein neues Zuhause

Auch die Nymphensittiche Bob und Coco sind auf der Suche nach einem gemeinsamen, artgerechten Zuhause. Die beiden sind drei Jahre alt und freuen sich drauf, euch kennenzulernen.

"Bob" und "Coco" möchten dich gerne kennenlernen. © Tierheim Villach

Kaninchen zu vergeben

Ebenso auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause sind mehrere Kaninchen. Alle sind an Außenhaltung gewöhnt und befinden sich derzeit im Tierheim Villach.

Die Langohren freuen sich auf euch. © Tierheim Villach

Kennt ihr diese Fundkatzen?

Zudem wurden zwei Fundkatzen abgegeben: Zum einen wurde am 10. Mai 2023 eine Katze im St. Martinerweg in Pörtschach aufgefunden und befindet sich nun im Tierheim Villach. Zum anderen wurde dieser unkastrierte Kater am 9. Mai 2023 im Feldweg in Radenthein aufgefunden. Auch er befindet sich jetzt im Tierheim Villach.

Die Katze aus Pörtschach. © Tierheim Villach Der Kater aus Radenthein. © Tierheim Villach

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennen lernen kann man zu den offiziellen “Besichtigungszeiten” oder nach telefonischer Vereinbarung.