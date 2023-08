Sonntagnachmittag

Feuerwehren bei Wohnungs­brand im Einsatz

Gmünd in Kärnten - Die Freiwilligen Feuerwehren Großhattenberg, Trebesing und Gmünd standen am Sonntagnachmittag, dem 21. Mai 2023, im Brandeinsatz in der Riesertratte.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (143 Wörter)