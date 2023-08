Fünf Maschinen gesichtet Militär­luftfahrzeuge über Graz: Kommt was auf uns zu? Graz - Einige Militärluftfahrzeuge kreisten heute Mittag, Sonntag, 21. Mai 2023, über dem Grazer Himmel und sorgten für Aufsehen. Leser fragten sich: "Woher kommen die und was haben sie am Grazer Flughafen zu suchen?" von Redaktion 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) Mit Video © Leserfoto

Am Flughafen in der steirischen Landeshauptstadt landeten heute Mittag, Sonntag, 21. Mai 2023, einige Maschinen, welche die Grazer nur selten zu Gesicht bekommen. Die Landung der Militärluftfahrzeuge fiel auch einigen 5 Minuten Lesern auf. Sie fragten sich: „Woher kommen plötzlich diese Luftfahrzeuge und was machen sie in Graz? Was haben wir zu befürchten?“

Fünf Maschinen landeten in Graz

Insgesamt fünf Luftfahrzeuge wurden gesichtet. Schnell machten Spekulationen einer Flugübung die Runde. Auf Anfrage von 5 Minuten gab eine Pressesprecherin vom Flughafen Graz bekannt: „Es handelt sich hierbei um Militärluftfahrzeuge aus Amerika, die in Graz Halt machen.“ Lange geblieben sind sie wohl nicht. “Die Flugzeuge kommen in regelmäßigen Abständen in Graz vorbei, um die Maschinen neu aufzutanken”, gibt sie Entwarnung. Spezielle Flugübungen oder Katastrophen können hiermit ausgeschlossen werden. Es handelt sich lediglich um einen Tankstopp.