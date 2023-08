Im Volksgarten Hobbygärtner aufgepasst: Bald wird wieder gemeinsam gegartelt Graz - Im Volksgarten wird wieder fleißig seinem Hobby nachgegangen. Immer dienstags hat man die Möglichkeit im "Annenviertler Gemeinschaftsgarten" zusammen und ungebunden zu garteln. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © Elisa Auer

Für viele Menschen ist der Frühling nicht nur die ideale Zeit für Spaziergänge in der Natur, die warmen Monate eignen sich auch perfekt dafür seine Zeit im Garten zu genießen, um die Seele baumeln zu lassen.

Garteln für alle

Auch in Graz wird dem Hobby “Gartenarbeit” wieder fleißig nachgegangen. Von Anfang Mai bis Ende Juni die Organisation “Annenviertel” zum gemeinsamen offenen garteln ein. Die Zeit wird immer gern genutzt, um sich austauschen, Dinge zu besprechen oder einfach um neue kennenzulernen. Im “Annenviertler Gemeinschaftsgarten” sei jeder herzlich willkommen. Es ist eine offene Veranstaltung. Das bedeutet, man kann jederzeit dazu kommen und mitgarteln. Insgesamt eineinhalb Stunden kann man sich mit Pflanzen und der Natur beschäftigen. Gebeten werden Decken, Picknick, Jause, was zu trinken, was zum Spielen oder Lesen mitzubringen, um es sich im Volksgarten gemeinsam gemütlich zu machen. Der nächste Termin ist am kommenden Dienstag, 23. Mai 2023, von 18 bis 19.30 Uhr.