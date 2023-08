Familienstreit eskalierte 15-Jähriger ging mit Eishockey­schläger auf Bruder los Bezirk Klagenfurt-Land - Am Wochenende eskalierte ein Familienstreit im Bezirk Klagenfurt-Land. Dabei ging ein 15-Jähriger mit einem Eishockeyschläger auf seinen älteren Bruder los. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Sowohl am 20. als auch am 21. Mai kam es in der Wohnung zu einem Streit zwischen der 43-jährigen Mutter und deren 17-jährigen Sohn. In der Folge dürfte dem 15-jährigen Bruder wohl der Kragen geplatzt sein. “Er ging mit einem Eishockeyschläger auf seinen älteren Bruder los und verletzte diesen am Handgelenk”, heißt es seitens der Beamten. Daraufhin erstattete dieser Anzeige bei der Polizei. Gegen den 15-Jährigen wurde nun ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.