Regionalitäts-Check Butter und Käse im Test: Eigen­marken nicht immer aus Österreich Kärnten - Der Verein "Wirtschaften am Land" hat gemeinsam mit Jungbauern aus Kärnten, Oberösterreich und Tirol Eigenmarken-Milchprodukte der heimischen Einzelhändler genau unter die Lupe genommen. Das überraschende Ergebnis: 40 Prozent der Butter- und Käseprodukte sind nicht nachweislich mit österreichischer Milch hergestellt. von Tanja Janschitz

“Die Ergebnisse des Regionalitäts-Checks lassen Luft nach oben. 60 Prozent der Milchprodukte sind unzweifelhaft von heimischen Milchbauern. Bei 27 Prozent ist allerdings gar nicht erkennbar, woher der Rohstoff Milch stammt”, erklärt Jungbäuerin Anni Neudorfer. Die Tester haben insgesamt 963 Butter- und Käseprodukte untersucht.

Bauern mit hohen Produktionskosten konfrontiert

“Die RollAMA-Daten für das Jahr 2022 zeigen, dass die Eigenmarken mit 63 Prozent beinahe zwei Drittel des Sortiments einnehmen, Tendenz steigend. Im Käsebereich lag der Anteil bei immerhin 58 Prozent”, weiß Johann Költringer, Geschäftsführer der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM). Zu beachten sei jedoch, dass günstige Einstiegspreise kompensiert werden müssen, ergänzt Carina Reiter, die Vorsitzende des Fachausschusses Jungbauern. “In der Diskussion rund um die Preisentwicklung von Lebensmitteln dürfen wir nicht vergessen, dass unsere Bauern nach wie vor mit hohen Produktionskosten konfrontiert sind. Um stabile Preise zu gewährleisten, braucht es ein starkes Bekenntnis zur heimischen Landwirtschaft.[…]”

Reiter und Költringer treten für mehr Transparenz ein

“Der Regionalitäts-Check hat eindeutig klargestellt, dass in diesem Bereich noch Nachholbedarf herrscht. Qualitativ hochwertige Lebensmittel aus Österreich dürfen nicht unter dem Deckmantel der Anonymität beliebig durch kostengünstigere, ausländische Urprodukte austauschbar sein. Deshalb fordern wir die verpflichtende Herkunftskennzeichnung auf verarbeitete Lebensmittel, wie seitens der EU-Kommission schon lange angekündigt.” Auch Költringer betont: “Nach wie vor gibt es verschiedene Methoden der Kennzeichnung, welche die Konsumenten oft verwirren, anstatt Sicherheit zu geben.” Bezeichnungen wie ‘Abgepackt in Österreich’ seien laut ihm keine Herkunftsangabe, sondern verweisen nur auf den letzten Verarbeitungsschritt. “Wir fordern daher Zug zum Tor, um schon bald den Konsumentinnen und Konsumenten mehr Sicherheit beim Einkauf und den österreichischen Bauernfamilien eine angemessene Wertschöpfung für die tägliche Arbeit bieten zu können”, so Reiter abschließend.