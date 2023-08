Mit E-Scooter gestürzt Mit Kopf aufgeschlagen: Steirer in Lignano schwer verletzt Lignano/Steiermark - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Samstagnachmittag, 20. Mai 2023, in Lignano Sabbiadoro. Ein 56-jähriger Steirer war mit einem E-Scooter unterwegs und kollidierte mit einer Radfahrerin. Er musste ins Krankenhaus geflogen werden. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (185 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am vergangenen Samstag, 20. Mai 2023, in Lignano Sabbiadoro. Wie italienische Medien berichten, war ein 56-jähriger Steirer mit einem E-Scooter am Radweg entlang der Via Latisana unterwegs. Er prallte mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zusammen und kam dabei zu Sturz.

Ins Krankenhaus geflogen

Der Mann schlug mit dem Kopf am Asphalt auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Sofort eilten Passanten zum Unfallort, um erste Hilfe zu leisten. Die Rettungskette wurde währenddessen eingeleitet. Die Sanitäter waren mit einem Rettungsauto vor Ort. Auch ein Hubschrauber aus dem nahegelegenen Krankenhaus Latisana wurde verständigt. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Bewusstlose in das Krankenhaus Cattinara nach Triest geflogen. Auch die italienische Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Untersuchungen laufen

Auch die Staatsanwaltschaft wurde hinzugezogen. Laut der italienischen Tageszeitung beschlagnahmte die örtliche Polizei beide Unfallfahrzeuge, um weitere Untersuchungen durchführen zu können. Die Ermittler werden auch prüfen, ob es in der Nähe des Unfallortes Überwachungskameras gibt, da etwaige Aufnahmen die Rekonstruktion des Vorfalls erleichtern könnten, heißt es in der Tageszeitung Messaggero Veneto.