Holt die Sonnenbrillen raus! Bis zu 25 Grad: Jetzt steigen die Tempe­raturen deutlich an Kärnten - Regen ade – Sonne juhee! Das trübe Regenwetter der vergangenen Woche ist Geschichte. Laut diverser Wetterdienste warten in den kommenden Tagen Sonnenschein und Höchstwerte von bis zu 25 Grad auf die Kärntner. von Tanja Janschitz © Bettina Nikolic

“Die Temperaturen steigen deutlich an, der Sommer gibt ein kräftiges Lebenszeichen von sich”, schreibt die österreichische Unwetterzentrale (UZW). Auch GeoSphere Austria kündigt für die nächsten Tage überwiegend sonniges und freundliches Wetter für Kärnten an. Erwartet werden sowohl am Montag als auch am Dienstag Höchstwerte um die 25 Grad. “Jedoch steigt auch die Schauer- und Gewitterneigung in den nächsten Tagen stetig an”, warnen die Wetterexperten. Bereits am Dienstagnachmittag könnten erste Niederschläge Kärnten erfassen. Der Mittwoch bringt dann eher bewölktes Wetter. Die Temperaturen bleiben aber vorerst über der 20-Grad-Marke.