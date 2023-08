Polizei ermittelt

Einbruch in Keller­abteil: Täter stahlen Diebes­gut im Wert mehrerer tausend Euro

St. Kanzian am Klopeiner See - Ein hochpreisiges Mountainbike wurde zwischen dem 21. April und dem 21. Mai 2023 aus dem Kellerabteil einer Wohnanlage in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See gestohlen. Die Polizei ermittelt.