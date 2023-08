SUP-Festival Internationale Paddel-Szene matchte sich am Faaker See Drobollach am Faaker See - Vier Tage voller spannender Bewerbe und einem bunten Rahmenprogramm machten das zweite The Lake Rocks SUP Festival am Faaker See zu einem Erfolg. Mit dabei waren rund 500 Teilnehmer aus 20 Nationen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) #GOODNews © thelakerocks/klotzi

Dieser Tage ging das zweite The Lake Rocks SUP Festival am Faaker See über die Bühne. Dabei maßen sich die weltbesten SUP-Athleten auf einem 500 Meter langen Parcours, welcher mit vier Bojen vor dem Strandbad Drobollach am Faakersee ausgesteckt war. Schulter an Schulter stürzten sich die Paddler in den See, mit kräftigen Schlägen sicherten sie sich die Positionen. In den Finalläufen setzten sich schließlich die Favoriten durch. Bei den Damen siegte die Italienerin Cecillia Pampinella, bei den Herren Blue Ewer aus England.

500 Teilnehmer aus 20 Nationen

Auch touristisch war die Veranstaltung ein voller Erfolg. “20 Nationen, 500 Teilnehmer – mit durchschnittlich drei Begleitpersonen, alle mit zumindest vier Nächten, … das macht 6.000 Nächtigungen”, resümiert der zufriedene Veranstalter Michael Sternig, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach/Faakersee.