Partnerschaftstreffen Mehr als 30 Jahre: Brucker Florianis besuchten Partner in Deutschland Bruck an der Mur - Das 30. Partnerschaftstreffen der Feuerwehren Bruck an der Mur und Hohenlimburg begann mit einem Besuch beim Freundschaftsbaum im Lennepark. Diese Esskastanie war im Juni 2011 anlässlich des 20. Treffens gepflanzt worden und gedeiht prächtig. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) © OEG

Traditionell wurde die Kameradschaft beim deutsch-österreichischen Abend gepflegt. Aber nicht nur da, sondern auch bei einer Reihe von gemeinsamen Unternehmungen wie dem Besuch der „Villa Hügel“ der Industriellenfamilie Krupp und des UNESCO-Weltkulturerbes „Zeche Zollverein“ im Zentrum des Ruhrgebietes. Mittagspause war am Baldeney-See. Einen Abschlussdrink gab es bei der Feuerwehr Reh-Henkhausen in der Hagener Feuerwache Ost. Auch eine Besichtigung des Feuerwehrmuseums „Feuer.Wehrk“ in einer Industriehalle in Hattingen stand am Programm.

Große Freude

Empfangen wurde die Brucker Delegation unter Wehrkommandant Daniel Schmid von Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann im Schützenheim Hagen-Holthausen zu einem Preisschießen um den Jubiläumsteller. Dank und Anerkennung für die langjährige Partnerschaft gab es vom Stadtfeuerwehrverband Hagen. Möge die jahrelange Verbundenheit, die Pflege der Tradition und der Kameradschaft weiterleben. Es heißt ja, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und diese wurden ausgetauscht zwischen den Wehren und den beiden Partnerstädten. Jeder freut sich, denn Ehrenamt kann ohne Freude nicht existieren.