Spittalerin steht vor Gericht

Auf die Pfoten gestiegen, getreten und geschlagen: Schäfer und Welpe ...

Spittal an der Drau - Eine Spittalerin muss sich am Donnerstag in Klagenfurt vor Gericht verantworten. Sie soll ihre Hunde, davon einen Welpen, gequält und getreten haben.