Airport geschlossen Nach Vulkan­ausbruch: Kärntner Touristen am Flug­hafen gestrandet Kärnten & Italien - Der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien ist am Sonntag erneut ausgebrochen. Lava und Asche steigen aus dem Krater auf. Vor Ort ist auch eine Reisegruppe aus Kärnten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) SYMBOLFOTO - Archivfoto: Der Vulkan Ätna in Sizilien. © Pixabay / Antonio

Wieder ist der Vulkan Ätna ausgebrochen. Laut dem nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie sei am frühen Morgen eine erhöhte Aktivität gemessen worden. Rauchschwaden und Asche sollen aus dem Krater aufsteigen, auch Lava soll auf Fotos zu sehen gewesen sein. Der Flughafen von Catania wurde aufgrund dessen geschlossen, zahlreiche Urlaubsgäste sitzen vorerst auf der italienischen Insel fest. Darunter auch Karin Bernhard, Landesdirektorin des ORF-Kärnten. Bernhard schildert die Situation am Flughafen gegenüber dem ORF als “chaotisch”. Sie selbst sei noch wenige Tage zuvor bei einer Tour zum Vulkan dabei gewesen. “Es war sehr stürmisch und oben am Gipfel war es sehr heiß.”