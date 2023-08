Polizei bittet um Hinweise

Streit eskalierte: Auto­fahrer schlug Moped­lenker

Moosburg - Auf einer Gemeindestraße in Goritschitzen in der Gemeinde Moosburg eskalierte am Sonntagnachmittag, dem 21. Mai 2023, eine Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Moped-Lenker aus Klagenfurt und einem derzeit noch unbekannten Autofahrer.

