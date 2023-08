Nach Vorfall auf Gemeindestraße Kärntner Polizei sucht Lenker mit Grazer Kenn­zeichen Kärnten & Graz - Auf einer Gemeindestraße in Kärnten eskalierte am Sonntagnachmittag, dem 21. Mai 2023, eine Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Moped-Lenker und einem derzeit noch unbekannten Autofahrer. Dieser schlug den jungen Mann und beging im Anschluss Fahrerflucht. Die Kärntner Polizei bittet nun um Hinweise. Der Lenker soll mit einem Grazer Kennzeichen unterwegs sein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Joshua Brown

Am Sonntagnachmittag kam es auf einer Gemeindestraße in Goritschitzen in der Gemeinde Moosburg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 16-jährigen Moped-Lenker aus Klagenfurt und einem derzeit noch unbekannten Autofahrer. Dieser wendete sein Fahrzeug und nötigte den Moped-Lenker ebenfalls zum Anhalten.

Schlag gegen den Sturzhelm

In der Folge versetzte er dem jungen Mann einen Schlag gegen den Sturzhelm. “Er erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen”, heißt es seitens der Polizei. Danach fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker einfach weiter. “Nach bisherigen Erhebungen fuhr der Mann einen grauen Seat Alhambra mit Grazer Kennzeichen”, erklären die Beamten. Sie ermitteln nun in dem Fall.