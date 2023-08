In der Landesfeuerwehrschule Feuerwehr-Einsatz­stab trainierte für den Ernstfall St. Veit an der Glan - Die Schulbank drückten kürzlich 24 Führungskräfte des Feuerwehr-Bezirkes St. Veit an der Glan, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) Der Feuerwehr-Einsatzstab des Bezirkes St. Veit an der Glan trainierte. © BFK08

Mitglieder des Feuerwehr-Einsatzstabes aus St. Veit an der Glan absolvierten kürzlich an der Landesfeuerwehrschule in Klagenfurt ein Stabstraining. Schulleiter Klaus Tschabuschnig vermittelte gemeinsam mit seinen Ausbildern den theoretischen Hintergrund rund um die Arbeit des Einsatzstabes. Zudem galt es bei einem großangelegten Übungsszenario, die Theorie in die Praxis umzusetzen und die gestellten Aufgaben zu meistern.

© BFK08

Bezirksfeuerwehrkommandant: “Sind sehr gut aufgestellt”

Die verschiedenen Teams der Sachgebiete Personal, Lage- und Einsatzführung, Versorgung, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation waren gefordert. Die gesamte Koordination übernahm routiniert Stabsleiter Raffael Kalt. „Die Lehrveranstaltung hat das Teambuilding proaktiv unterstützt und die Qualität der Zusammenarbeit untereinander noch weiter verbessert“, zog Tschabuschnig ein Resümee. Auch Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai war mehr als zufrieden: “Keiner will es, aber wenn uns im Bezirk ein Großschadensereignis trifft, dann sind wir sehr gut aufgestellt.”