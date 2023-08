Ins Krankenhaus eingeliefert

Ehepaar aus Fluss gezogen: Kajaktour endet im Kranken­haus

Gmünd - Heute gegen 16.30 Uhr startete ein 54-jähriger Mann gemeinsam mit seiner 51-jährigen Lebensgefährtin, beide aus Salzburg, in Gmünd in Kärnten eine Kajaktour in einem gemeinsamen Kajak im Lieser Fluss Richtung Spittal. Plötzlich kamen sie ...