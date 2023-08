Am Sonntag Tierischer Einsatz: Floriani mussten zwei Kühe einfangen St. Donat - Am gestrigen Sonntag, 21. Mai, wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Donat zu einem tierischen Einsatz gerufen. Zwei Kühe waren ausgebüxt und mussten wieder eingefangen werden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (57 Wörter) © pexels.com

Gestern, Sonntag, rückte die FF St. Donat zu einer Tierrettung in ihrem Einsatzgebiet (St. Donat/St. Veit an der Glan) aus. Zwei Kühe waren ausgebrochen, die sie schlussendlich erfolgreich einfangen konnten. “Die Tiere wurden gesund wieder in den Stall gebracht und werden vermutlich heute nach diesem Ausflug gut schlafen”, heißt es seitens der Floriani.