105 Euro Neuer Bonus für Familien: So kommst du zu dem Geld Kärnten - Gute Neuigkeiten für Familien. Es gibt jetzt einen extra Zuschuss pro Person zur Strompreisbremse. Voraussetzung dafür ist, dass mehr als drei Personen im Haushalt wohnen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) #GOODNews © Montage: Maor Attias/Pexels & Pixabay/Mabel Amber

Ein weiterer Bonus steht an. Haushalte, in denen mehr als drei Personen wohnen, bekommen einen extra Zuschuss zur Strompreisbremse. In den nächsten Tagen flattert, für diejenigen, die infrage kommen, ein Brief oder eine E-Mail ins Haus.

Soviel bekommst du:

Von 1. Dezember 2022 bis 30. Juni 2024 wird der Zuschuss gewährt. Dieser wird vom Stromversorger von den Jahresabrechnungen abgezogen. Der Betrag pro Person beträgt 105 Euro. Jeder, der Anspruch hat, wird bis Juli entweder einen Brief oder eine E-Mail bekommen. Sehr viele erhalten den Bonus automatisch, allerdings müssen auch einige, aufgrund offener Fragen, einen Antrag stellen.

So kannst du den Antrag stellen

Solltest du den Antrag noch stellen müssen, bekommst du Codes in deinem Schreiben mitgeschickt. Hier kannst du dann alles ausfüllen, was noch benötigt wird. Du hast generell ein Jahr Zeit, um dir deinen Bonus zu holen.