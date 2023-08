Gestern Abend Schwer verletzt: Radfahrer (65) fuhr gegen Straßen­leitpflock Preding - Sonntagabend, 21. Mai 2023, fuhr ein 65-jähriger Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache in einen Straßenleitpflock, stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © 5min.at

Kurz vor 21 Uhr fuhr der 65-Jährige aus dem Bezirk Weiz auf der Bergstraße von Greith kommend in Richtung Preding. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er in einen dort befindlichen Straßenleitpflock gefahren und in weiterer Folge zu Sturz gekommen sein.

Schwer verletzt

Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.