"Wau": 30 Kilogramm Müll bei Pfoten-Putz-Aktion gesammelt

Die Pfoten-Putz-Aktion des Vereines DogInstinkt am 20. Mai war ein voller Erfolg. Mit zahlreichen Helfern konnten 30 Kilogramm Müll gesammelt werden, um den zukünftigen Hundestrand beim Silbersee auf Hochglanz zu bringen.

“Unterstützung war unbezahlbar!”

Auf Facebook freuen sich die Mitglieder von DogInstinkt über die Hilfe: “Wir möchten uns von Herzen bei all unseren engagierten Helfern bedanken, die gestern an unserer großartigen Reinigungsaktion teilgenommen haben. Mit vereinten Kräften haben wir 30 kg Müll gesammelt und den zukünftigen Hundestrand am Silbersee auf Hochglanz gebracht!” Weiters schreiben sie: “Eure Unterstützung war unbezahlbar und hat diese Aktion zu einem riesigen Erfolg gemacht. Ihr habt bewiesen, dass wir gemeinsam viel bewegen können, um unsere Umwelt zu schützen und zu erhalten.”