Anfang Juni Zweiter Maykay in der Spor­gasse: Wann wird das Lokal öffnen? Graz - Das Unternehmen BOWL & POTS by MayKay vergrößert sich mit einem zweiten Standbein in der Sporgasse. Angedacht war die Eröffnung noch im Mai, nun gab es aber einige Verzögerungen. Anfang Juni soll nun eröffnet werden - und das mit einem neuen Konzept! von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema "Bowls and Pots" eröffnet zweiten Standort in der Grazer Sporgasse

Das “Bowls and Pots by Maykay” hat verkündet, einen zweiten Standort in der Sporgasse zu eröffnen. 5 Minuten hat berichtet. In der Sporgasse 8 erfreuen sich die Speisen to go einen großen Nachfrage. Besonders zur Mittagszeit muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Im Styria Center in der Annenstraße hat das Maykay erst kürzlich eine weitere Neueröffnung gefeiert.

Aus Mai wird Juni

Aufgrund des Andrangs haben sich die Besitzer nun entschlossen ein weiteres Standbein in der Sporgasse zu eröffnen, wie gegenüber 5 Minuten bestätigt wurde – dieses befindet sich auf Höhe Karmeliterplatz. Dort ist auch ein ganz neues Konzept geplant. Genaueres wollen die Betreiber jedoch noch nicht verraten. Nun schmückt eine neue Auslage mit einer Ankündigung die für asiatische Küche angedachte Räumlichkeit: Der Standort soll im Mai eröffnen. Gibt es schon ein konkretes Datum? “Leider waren wir hierbei etwas voreilig. Im Mai werden wir es voraussichtlich nicht schaffen. Einige Bestellungen und wichtige Geräte lassen noch auf sich warten. Voraussichtlich aber werden wir Anfang Juni öffnen können”, so vertrösten die Betreiber die Liebhaber der Bastel-Bowls. Wir halten euch am Laufenden.