Im Jahr 2018 Jugendliche sollen 12-Jährige sexuell missbraucht haben Wolfsberg & Klagenfurt - Zwei Jugendlichen sollen, in der Nacht von 27. September 2018 auf den 28. September 2018, im Bezirk Wolfsberg, ein damals 12-jähriges Mädchen schwer sexuell missbraucht haben. Am Dienstag, 23. Mai 2023, müssen sie sich deswegen vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) VOR GERICHT © Daniel Raunig

Den zwei Jugendlichen wird zur Last gelegt, in der Nacht vom 27. September auf den 28. September 2018 ein unmündiges, 12-jähriges Mädchen, schwer sexuell missbraucht zu haben. Darüber hinaus wird einem der beiden Angeklagten zur Last gelegt, am 16. März 2023 in Klagenfurt sein weibliches Opfer so heftig gegen das Fenster gestoßen zu haben, dass es dadurch eine an sich schwere Körperverletzung, nämlich eine Schulterluxation (Gelenkverletzung), erlitten haben soll.

Verhandlung findet morgen statt

Die Verhandlung findet morgen Vormittag, 23. Mai, am Landesgericht Klagenfurt statt. Der vorsitzende Richter ist Mag. Uwe Dumpelnik. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.