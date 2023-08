Partner in Crime Im Einsatz für die Liebe: Eine Unfallübung endete anders als gedacht Stainz - Ein von der Freiwilligen Feuerwehr Stainz simulierter Unfall hatte romantische Beweggründe. Der Brandmeister Michael Gaisch wollte mit Hilfe seiner Kameraden seiner Kollegin und Partnerin Lilly einen Heiratsantrag machen. Hat sie "Ja" gesagt? von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © LG LMd.V Ferry Thomann/Öffentlichkeitsarbeit FF Stainz

Das sind Geschichten, die das Leben schreibt: Am Sonntag, den 21. Mai, rückte die Freiwillige Feuerwehr Stainz zu einem Einsatz der ganz besonderen Art aus.

Im Auftrag der Liebe

Für den Zugskommandant und Brandmeister Michael Gaisch war es ein großer und denkwürdiger Tag: Er wollte um die Hand seiner Lilly, die ebenfalls Mitglied der Feuerwehr Stainz ist, anhalten. Bei der Frage aller Fragen werden ja bekanntlich keine Kosten und Mühen gescheut – je ausgefallener, desto besser. Aus diesem Grund war das Team sofort an Ort und Stelle, um den Kollegen bei seinem besonderen Vorhaben zu unterstützen. Drei Fahrzeige sowie das Rote Kreuz und die Polizei sind gemeinsam zum Schloßplatz in Stainz ausgerückt.

Simulierter Unfall mit Happy End

Die angehende Braut befand sich zu dem Zeitpunkt noch nichts ahnend auf einer Fahrerschulung. Der Standort wurde abgesperrt und ein Unfall vorgetäuscht. So wurde auch Lilly zu dem Einsatz gerufen, die voller Pflichtbewusstsein zum Schloßplatz eilte. Statt des erwarteten Unfalls war es jedoch ihr Partner Michael, der sie vor Ort in Empfang nahm – in der Hand einen Ring haltend. Darauf folgte die wichtige aller Fragen. Was natürlich alle brennend interessiert: Hat sie “Ja” gesagt?

Ja, ich will!

Der Antrag war ein voller Erfolg. Nachdem die nun verlobte Lilly ihre Zustimmung bekundete, wurde anschließend im Rüsthaus ordentlich gefeiert. Die Kameraden der Feuerwehr Stainz bekundeten dem zukünftigen Brautpaar ihre Glückwünsche und wollen ihnen alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren gemeinsamen Lebensweg mitgeben.