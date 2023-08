30 Prozent mehr Kunden SozialMärkte Kärnten zu Teuerungen: "Man spürt die Verzweiflung der Menschen" Kärnten - Die Teuerungen bringen viele Opfer mit sich. So spüren das die SozialMärkte in Kärnten auch sehr. Seit 2022 haben sie 30 Prozent mehr Kunden als davor... von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (274 Wörter) © 5min.at

Der Andrang in den SozialMärkten (SoMa) Kärntens ist enorm. Aufgrund der Teuerungen können sich viele die täglichen Lebensmittel einfach nicht mehr leisten. 30 Prozent mehr Kunden als im Jahr 2022 können die Mitarbeiter verzeichnen.

“Man spürt die Verzweiflung”

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt SoMa Geschäftsführerin Theres Leber: “Am Tag haben wir im Schnitt 480 Kunden. Man spürt die Verzweiflung der Menschen, denn sie wissen oft nicht mehr wie sie ihre Kinder und sich ernähren sollen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen zu helfen und sie mit Lebensmittel zu versorgen.” Bereits vor der Ukraine Krise spürte man einen Anstieg an Kunden, seit Anfang 2022 ist der Andrang enorm. Die SozialMärkte in Kärnten bieten ihren Kunden Hilfestellung, auch wenn kein Geld mehr da ist, dürfen sie anschreiben. “Wir können die Leute ja nicht verhungern lassen!”, sagt Leber.

“Armut kann jeden treffen”

Manchmal reicht ein Schicksalsschlag und man hat auf einen Schlag nichts mehr. Für diese Menschen und auch andere, die nicht viel haben, gibt es eben die SozialMärkte. “Grundsätzlich dürfen wir als Gesellschaft nicht wegschauen – denn Armut kann wirklich jeden treffen”, meint Theres Leber. Ihr könnt den Verein mit einer Spende unterstützen, den das Geld komm zielgerecht dort an wo es sein soll. Jeder, der im Sozialmarkt einkaufen möchte, muss sein Einkommen darlegen und es wird überprüft, ob man Anspruch hat.

Tiertafel hilft Haustierbesitzern

Bei der Tiertafel handelt es sich um eine kostenlose Ausgabe von Tierfutter und Tierzubehör für einkommensschwache Haustierhalter. Jeder, der beim Sozialmarkt einkaufen kann, ist auch berechtigt bei der Tiertafel einzukaufen.

So kannst du spenden: Geld spenden: Geldspenden setzen wir je nach Ihrem gewünschten Verwendungszweck für den Zukauf von dringend benötigten Waren oder zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes ein. Spendenkonto: Verein SozialMarkt Kärnten I Raiffeisen Landesbank Kärnten I IBAN: AT66 3900 0000 0509 5195 So können Unternehmer helfen und so Privatpersonen