Wie cool: Mein Lokal, Dein Lokal dreht wieder in Kärnten

Spitzenkoch Mike Süsser war letztes Jahr schon in Kärnten, damals drehte er die Sendung “Mein Lokal, dein Lokal” in Villach. Nun ist der Drehort dieses Mal, so wie es aussieht, im Raum Klagenfurt. Mit dabei: Das Restaurant Lendring.

“Alles sehr spannend”

Janin Baumann vom Lendring im Klagenfurt erzählt: “Wir machen heuer mit und freuen uns irrsinnig. Das Produktionsteam macht es allerdings sehr spannend, wir wissen noch nicht, welche anderen Gastro-Kollegen dabei sein, nur, dass es heute nach Krumpendorf geht.” Diese Woche wird gedreht, meist von 9 bis 21 Uhr. Es soll die einzige Sendung in Kärnten 2023 sein. Im Herbst wird sie dann ausgestrahlt.

“Mike Süsser ist ein cooler Typ”

Wie Janin erzählt, soll Mike Süsser genau so sein, wie er im TV rüberkommt. “Er ist ein total cooler und entspannter Typ. Lustigerweise kennt er unseren Chefkoch Florian schon, der ist nämlich schon das zweite Mal bei der Sendung dabei. Allgemein war Süsser sehr nett und hat uns gelobt, ich bin gespannt ob unsere Gastro Kollegen das auch so sehen wie der Spitzenkoch,” lacht die Gastronomin (sie ist auch ein Model). Gespannt können wir nun warten, welche anderen Restaurants noch mitmachen!