Heute in der Früh

Voll beladener Holzanhänger löste sich von LKW

Weißbriach - Ein 38-jähriger bosnischer Kraftfahrer lenkte am 22. Mai, um 5 Uhr ein Sattelgespann auf der B87 in Fahrtrichtung Greifenburg. Auf einmal löste sich, im Bereich von Weißbriach, bei der Bergfahrt in einer Linkskurve der voll beladene Holzanhänger aus noch unbekannter Ursache, von der Verankerung am Sattelzugfahrzeug. Dieser prallte nach rechts gegen die Leitplanke und kam von der Fahrbahn ab.

