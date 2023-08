15. Juni Caritas Sommer­programm: Noch kannst du dich an­melden Steiermark - Bis zum 15. Juni gibt es noch die Möglichkeit, sich für das Caritas Sommerprogramm anzumelden. Stattfinden wird dieses an zwei unterschiedlichen Terminen im August. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) Auch in diesem Jahr veranstaltet die Caritas ihr kostenloses Sommerprogramm GRAGustl © Caritas

“Spielen, toben und dabei lernen”, so lautet das Motto von GRAGustl, dem kostenlosen Lern- und Sportprogramm der Caritas Steiermark im August. Seit 2008 ermöglichen die Caritas und das Integrationsreferat der Stadt Graz mit GRAGustl jeden August ein Lern-, Sport- und Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich die Teilnahme an einem vergleichbaren Programm sonst nicht leisten könnten. Auch in diesem Sommer werden wieder zwei Termine an den Standorten MS Webling und MS Dr. Renner angeboten.

Folgende zwei Termine wird es geben Termin 1: 31. Juli - 11. August 2023

31. Juli - 11. August 2023 Termin 2: 14. - 25. August 2023

Bis zum 15. Juni ist es noch möglich, sich anzumelden. Dies kann entweder persönlich im Marianum in der Mariengasse 24 erledigt werden oder online unter diesem Link. Das Marianum nimmt jeweils Montag und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 13 bis 15 Uhr Anfragen sowie Anmeldungen in Empfang.