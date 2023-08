Suchtmittel wurden gefunden Nach Treffen von Motorrad-Fans: Es hagelte 21 An­zeigen Wundschuh/Graz Umgebung - Eine Zusammenkunft von Motorrad-Fans endete am Sonntagabend, den 21. Mai 2023, mit mehreren Anzeigen und einer Kennzeichenabnahme. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) © Harley-Davidson

Gegen 18.15 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem Anrainer mehrere lärmende Motorräder im Bereich Pulverturmweg/Wirtschaftsweg wahrgenommen hatten. Dabei fuhren rund ein Dutzend Motorräder teils ohne Kennzeichen im besagten Bereich mehrmals ohne ersichtlichen Grund auf und ab. Mehrere Polizeistreifen begaben sich daraufhin zur Örtlichkeit. Dort trafen Beamten in der Folge etwa 20 Personen unter der Brücke des Pulverturmwegs an. Die Motorräder waren teils ohne Kennzeichen auf der Fahrbahn abgestellt.

Suchtmittelspürhund im Einsatz

Vor Ort nahmen Polizisten schließlich auch starken Geruch von Suchtmittel wahr, weshalb zusätzlich ein Suchtmittelspürhund angefordert wurde. In der Folge stellten Beamte in einem Fall eine geringe Menge an Suchtmittel sicher. Es kam zu insgesamt 21 Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen – in einem Fall musste sogar das Kennzeichen abgenommen werden.