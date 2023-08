Viele Preise und Aktionen für die BesucherInnen Plankensteiner: Haus­messe war wieder voller Erfolg! Villach - Die vergangene Hausmesse bei Elektro Plankensteiner lockte wieder viele BesucherInnen in die Dollhopfgasse 1. Geschäftsführer Raphael Pircher freute sich über zahlreiche NeukundInnen. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter) Werbung Jedes Jahr zahlreiche Gewinne und Aktionen: Die beliebte Hausmesse bei Elektro Plankensteiner war wieder ein Erfolg. © 5min.at

Jeder Besuch zahlte sich doppelt aus!

Am Montag, dem 8. Mai, startete bei Elektro Plankensteiner in der Dollhopfgasse 1 die große Hausmesse. Bis einschließlich Samstag, dem 13. Mai, erwarteten die BesucherInnen vor Ort nicht nur viele Aktionen, sondern auch tolle Gewinne. Jeder und jede, die am Glücksrad drehten, konnten garantiert etwas gewinnen. Neben den zahlreichen Geräteaktionen gab es noch viele andere Highlights: Vom gratis Servicecheck eurer JURA-Kaffeevollautomaten gabs zu jeder Waschmaschine gratis Waschmittel geschenkt und zu jedem Kaffeevollautomaten 4 Packungen Kaffee von Exzelsior á 250 g. Zudem fand eine Bosch COOKIT Kochvorführung statt. Und zu jedem Kauf eines Cookit gab es eine XXL Schüssel geschenkt! Wer sich ein neues Kühl- und Gefriergerät angeschafft hat, bekam ein 12er-Tray von Villacher Bier gratis dazu. Geschäftsführer Raphael Pircher: “Unsere Hausmesse ist jedes Jahr ein Erfolg, auch heuer sind wir sehr zufrieden. Wir konnten neben zahlreichen Stammgästen auch wieder einige NeukundInnen dazugewinnen, was uns sehr freut.” Die 10 HauptgewinnerInnen konnten sich, neben den 3 Hauptpreisen, noch einen weiteren wertigen Preis aussuchen, darunter eine Soundbar, ein Stabmixer, ein Siebträger und eine Kaffeemaschine.

Die Hauptpreise warteten unter dem Glücksrad auf ihre zukünftigen BesitzerInnen. © Elektro Plankensteiner Zahlreiche StammkundInnen, aber auch NeukundInnen, stürmten in der Hausmesse-Woche das Geschäft. © Elektro Plankensteiner Festtagsstimmung: Das Team von Elektro Plankensteiner bot seinen KundInnen eine Top Aktionswoche. © Elektro Plankensteiner Raphael Pircher freute sich sehr über die vielen BesucherInnen im Geschäft in der Dollhopfgasse 1. © Elektro Plankensteiner

Elektrogeräte, wohin das Auge reicht!

Egal, was du für deinen Haushalt benötigst, bei Elektro Plankensteiner wirst du garantiert fündig – und das zu einem absolut leistbaren Preis! Gerade die diesjährige Hausmesse, die jedes Jahr in der Dollhopfgasse 1 stattfindet, hat wieder gezeigt: Das Traditionsfachgeschäft, das seit Jahrzehnten in der Villacher Innenstadt anzutreffen ist, hat alles, was dein Herz begehrt, wenn es um Groß- oder Kleinelektrogeräte geht: von NABO-TV-Geräten über Geschirrspüler von Elektra Bregenz oder Bosch, bis hin zu Kleingeräten, wie Rasierer von Braun oder Philips. Darüber hinaus bist du bestens beraten von einem Team, das teils aus jahrzehntelangen Profis im Elektrogerätebereich besteht. Am Samstag, dem 13. Mai, konnten die glücklichen GewinnerInnen die Hauptgewinne mit nachhause nehmen: einen Liebherr Kühlschrank, eine Bosch Küchenmaschine sowie einen Delonghi Luftreiniger. Raphael Pircher und Team freuen sich schon jetzt auf die nächste Hausmesse 2024!

Die glücklichen 10 HauptgewinnerInnen konnten, neben den drei Hauptpreisen, noch einen wertigen Preis aussuchen. © Elektro Plankensteiner