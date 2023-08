6 Juni Game over? Die Vor- und Nachteile von Computerspielen Graz - Die Veranstaltungsreihe "Familie digital" beschäftigt sich mit der Rolle von Computerspielen in der Kindererziehung. Spezialist und Pädagoge Markus Meschick beleuchtet in seinem Vortrag wichtige Aspekte, die mit diesem Thema einhergehen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Computerspiele – wie andere Spiele – bieten die Möglichkeit, als Familie Zeit miteinander zu verbringen. Die Veranstaltungsreihe “Familie digital” will dabei helfen, altersgerechte Spiele auszusuchen. Es soll Spielempfehlungen geben – Eltern, Kinder, Pädagogen sowie interessierte Besucher sind dabei herzlich willkommen. Hier findest du die wichtigsten Infos und Termine im Überblick.

Vortrag soll “Licht ins Dunkel” bringen

Computerspiele faszinieren und sind zu einem festen Bestandteil der Freizeitgestaltung vieler sehr junger (und auch erwachsener) Menschen geworden. Dies stellt Erziehungsberechtigte vor neue Herausforderungen: Gibt es negative Auswirkungen? Gibt es auch förderliche Potenziale dieser Spiele? Wie können sinnvolle zeitliche und inhaltliche Begrenzungen aufgestellt werden? Der Sozialpädagoge Markus Meschick behandelt Fragen rund um diese Themen in seinem Vortrag. Dieser wird am 6. Juni um 17 Uhr im Familien Kompetenz Zentrum in der Grabenstraße 90b stattfinden. Er soll in etwa 90 Minuten dauern. Um Anmeldung wird unter [email protected] gebeten.