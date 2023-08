Weniger Verschwendung

Mit „Rettungssackerl“ zum Erfolg: Adeg Tscherne zeigt wie’s geht

Spittal an der Drau - Kauffrau Claudia Tscherne hat im September vergangenen Jahres das „Rettungssackerl“ in ihrem ADEG Markt in Lind, im Bezirk Spittal an der Drau, eingeführt. Damit konnte sie die Lebensmittelverschwendung seit der Eröffnung des Marktes deutlich senken.

von Janine Ploner