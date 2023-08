Reisen zu Pfingsten 9.000 Sitzplätze mehr: ÖBB stockt An­gebot zu Pfingsten auf Kärnten - Der nächste Feiertag im Mai und damit ein weiteres beliebtes Reisewochenende steht vor der Tür. Die ÖBB sorgen wieder vor und sind mit zusätzlichen Zügen unterwegs. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) © ÖBB/isochrom

Insgesamt rund 9.000 mehr Sitzplätze stehen entlang der stark frequentierten Süd- und Westbahnstrecke im Zeitraum von 26. bis 29. Mai 2023 zur Verfügung. Die zusätzlichen Züge verfügen auch über ein Sparschiene-Kontingent. So sind nun auch günstigere Sparschiene-Tickets für diese Verbindungen verfügbar.

Sparschiene-Tickets und Reservierungen

Ob zum Städtetrip nach Salzburg, zum Badeurlaub in Kärnten oder für die nächste große Bergtour nach Tirol: mit den günstigen Sparschiene-Tickets geht es preiswert und umweltfreundlich durch Österreich. Damit es ganz entspannt ins lange Wochenende gehen kann, empfehlen die ÖBB einen Sitzplatz im gewünschten Zug zu reservieren. Diese sind auch in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter und beim ÖBB Kundenservice ab drei Euro erhältlich. Für Inhaber eines Klimatickets werden Sitzplatz-Reservierungsabos (20/50/100 Stück) für die 2. Klasse, die 1. Klasse oder die Business Class angeboten.