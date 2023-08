Neuer Standort

Gastro-News: Beliebter Vietnamese eröffnet jetzt in Neutorgasse

Graz - Kulinarischer Neuzugang darf in der Innenstadt angekündigt werden. Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen neuen Betrieb. Das Lokal "Vina" am Grieskai 38 bewirtet bereits seit Jahren die Gäste mit vietnamesischen Spezialitäten. Nun hat sich der Besitzer dazu entschlossen, in größere Räumlichkeiten zu übersiedeln.