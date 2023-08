Unternehmensqualität 2023 Österreichs bester Betrieb: Drei Kärntner Unternehmen für Staats­preis nominiert Kärnten - Am 14. Juni 2023 zeichnet das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft gemeinsam mit Quality Austria das beste Unternehmen Österreichs aus. Aus zahlreichen Einreichungen hat die Jury nun sieben Finalisten gewählt, darunter gleich drei Organisationen aus Kärnten: flex Althofen, Landesfeuerwehrschule Kärnten und WIFI Kärnten. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) #GOODNews Am 14. Juni 2023 findet in Wien die Verleihung des Staatspreis Unternehmensqualität 2023 statt. © FotoStudio Wilke

Die Jurymitglieder hatten es auch in diesem Jahr nicht leicht: Vertreter aus den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft wählten aus zahlreichen hochwertigen Bewerbern sieben Unternehmen auf die Shortlist für den Staatspreis Unternehmensqualität 2023. Der Preisträger wird in einem zweistufigen Prozess ermittelt. In fünf Kategorien werden die jeweils besten Unternehmen nominiert, einer dieser Kategorie-Sieger wird am 14. Juni schlussendlich mit dem heiß begehrten Staatspreis ausgezeichnet.

Die Kür Österreichs bester Unternehmen

„Die letzten Jahre haben den heimischen Unternehmen Mut und Flexibilität abverlangt. Die hohe Qualität der österreichischen Betriebe ist ein Aushängeschild für den heimischen Wirtschaftsstandort und spiegelt gleichzeitig die hohe Professionalität unserer Unternehmen wider. Wir gratulieren allen Finalisten, die es auf die Shortlist geschafft haben – sie gehören bereits jetzt zu den besten Unternehmen des Landes“, sagen die Geschäftsführer der Quality Austria, Christoph Mondl und Werner Paar.

Der Staatspreis Unternehmensqualität

Mit dem Staatspreis Unternehmensqualität werden seit 1996 exzellente Betriebe vor den Vorhang geholt und die professionelle und nachhaltige Unternehmensqualität gefördert. Einreichen können Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen, Non-Profit-Organisationen und Organisationen, die vorwiegend im öffentlichen Eigentum stehen. Unter dem Motto „Mut zur Veränderung … und warum es für Flexibilität Planung braucht“ findet am 14. Juni 2023 in Wien die Verleihung des Staatspreis Unternehmensqualität 2023 statt. Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und Quality Austria zeichnen gemeinsam das beste Unternehmen Österreichs aus. Nach den Keynotes renommierter Experten werden bei der Vor-Ort-Veranstaltung die Kategorie-Sieger sowie der Träger des Staatspreis Unternehmensqualität 2023 ausgezeichnet.