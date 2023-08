2. & 3. Juni Cool: Das Austrian Music Festival macht Zeltweg zur Festival-Arena Zeltweg - Die Vorfreude steigt, denn am 2. und 3. Juni 2023 findet das Austrian Music Festival in Zeltweg statt. Das Publikum darf sich über einen bunten Genre-Mix freuen. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Am ersten Juni-Wochenende ist in Zeltweg ordentlich etwas los: Das Austrian Music Festival geht in die nächste Runde und heizt das Murtal mit verschiedenen Acts ein.

Vielfältiges Musikprogramm

Zu Gast werden bekannte Künstler und auch TikToker sein, um am Festival für Stimmung zu sorgen. Vertreten sind vor allem die Genres Pop, Rock, EDM, Techno, DNB, Hardstyle, Deutschrap und HipHop. Die Steiermark darf Acts wie LEMO, CLOCKCLOCK oder ONK LOU auf ihrer Bühne begrüßen. Tickets sind noch erhältlich. Stattfinden wird die Veranstaltung im Sportzentrum Zeltweg.