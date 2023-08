Cool! „Yes, we DU!“: Im Magistrat duzen sich jetzt alle Villach - Eine Online-Umfrage unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Villacher Magistrats brachte zwei klare Ergebnisse: Die Belegschaft wird künftig untereinander das Du-Wort verwenden und im internen Gebrauch auf die Nennung akademischer Titel verzichten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © Stadt Villach/Marta Gillner

„Yes, we DU!“ So lautet das künftige Motto für die interne Kommunikation im Villacher Rat­haus. Eine Online-Umfrage unter den Beschäftigten des Magistrats brachte nämlich zwei eindeutige Ergebnisse: Die große Mehrheit der Beschäftigten möchte untereinander auf Basis des Du-Wortes kommunizieren und auf akademische Titel in der Ansprache verzich­ten. „Der Wunsch der Belegschaft ist für uns ein klares Signal“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Die Veränderungen ermöglichen uns, die Arbeitsatmosphäre noch offener und ver­trauensvoller zu gestalten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich auf Augenhöhe begegnen.“

Klare Mehrheiten

Insgesamt haben in den vergangenen drei Wochen 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Umfrage teilgenommen. Für das Du-Wort stimmten 72 Prozent, für das Weglassen der akademischen Titel in der inter­nen Kommunikation 76 Prozent.

Externe Kommunikation NICHT betroffen

Für Magistratsdirektor Christoph Herzeg fördert vor allem das Du-Wort „die Gleichberechti­gung. Es schafft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.“ Die Neuerungen seien Beiträge dazu, Hierarchien abzubauen und flachere Hierarchien zu schaffen. Er verweist darauf, dass das Du-Wort auf freiwilliger Basis verwendet werden soll. „Wer weiterhin lieber die förmliche Anrede verwendete, soll dies tun.“ Die Magistrats-Kommuni­kation nach außen ist von den Änderungen nicht betroffen.