16.000 Euro Nach Schussverletzung: Ehemaliger Rekrut erhält nun Schmerzens­geld vom Staat Bad Radkersburg - Ein Ex-Grundwehrdiener wurde nun vom OGH Schmerzensgeld in der Höhe von knapp 16.000 Euro zugesprochen. 2019 hat er aufgrund eines Schusses, der von einem anderen Soldaten getätigt wurde, Verletzungen im Genitalbereich erlitten. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Das Ereignis ist nun vier Jahre her, damals war der gebürtige Oberösterreicher erst 20 Jahre alt, als er in der Mickl-Kaserne in Bad Radkersburg verletzt wurde. Wie der ORF berichtet, zielte ein Kollege mit einer mutmaßlich ungeladenen Glock auf ihn und feuerte schließlich ab. Dieser musste sich vor Gericht aufgrund von grob fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Zusätzlich verklagte der Verletzte seinen einstigen Arbeitgeber und forderte somit von der Republik Österreich Schadensersatz.

Der Oberste Gerichtshof hat entschieden

Nachdem der Soldat den Schuss nicht wissentlich abgefeuert haben soll, berief sich der Staat auf das Haftungsprivileg. Laut dieser Ordnung würde er nur für einen Schaden aufkommen müssen, der aufgrund einer vorsätzlichen Tat verursacht wurde. Der Fall ging schließlich an den Obersten Gerichtshof. Das Urteil wurde nun verkündet: Der zu Schaden gekommene Ex-Rekrut bekommt 16.000 Euro zugesprochen. Das Haftungsprivileg tritt in diesem Fall nicht in Kraft, da der Oberösterreicher zu diesem Zeitpunkt Grundwehrdiener war und die Klausel nur für Dienstnehmer gilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.